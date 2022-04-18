KAHRAMANMARAŞ - "Dünya'nın en saçma binası"nın rölyefle 3D portresi yapıldı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - "Dünya'nın en saçma binası"nın rölyefle 3D portresi yapıldı

18.04.2022 10:48

Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan ve söküm çalışmaları devam eden Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının, bir resim öğretmeni rölyef sanatıyla 3D portresini yaptı.

Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan ve söküm çalışmaları devam eden Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının, bir resim öğretmeni rölyef sanatıyla 3D portresini yaptı.

Kentteki özel okulda resim öğretmeni olan Erkan Akyol, görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle yıkım kararı alınan Özel İdare İş Merkezi'nin portresini rölyef sanatıyla yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından portreyi tamamlayan Akyol, çalışmasını arkadaşına hediye etti.

Akyol, AA muhabirine, binanın şehrin simgesi haline geldiğini, insanların buluşma noktası olarak kullandığını ve şehirde ayrı bir yerinin olduğunu söyledi.

Binanın portresini sanatla buluşturmak için çalışma yaptığını dile getiren Akyol, "Binanın yıkılması herkes gibi beni de üzdü. Ben de ne yapabilirim, sanatla nasıl ifade edip bunu herkese duyurabilirim diye düşündüm ve bu çalışmayı yapmaya karar verdim. 3 aylık bir süreç sonrasında rölyef olarak yapıp tamamladım." diye konuştu.

Çalışmayı arkadaşı Cafer Nalçacı'ya hediye eden Akyol, eseri yaparken çok eğlendiğini, keyif aldığını belirterek, arkadaşının duvarına astığında esere bakarken keyif alması temennisinde bulundu.

Hediyeyi teslim alan Cafer Nalçacı ise kendisi için çok anlamlı bir hediye olduğunu belirterek, Aykol'a teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ - Dünya'nın en saçma binası nın rölyefle 3D portresi yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Dünya'nın en saçma binası nın rölyefle 3D portresi yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Dünya'nın en saçma binası nın rölyefle 3D portresi yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Dünya'nın en saçma binası nın rölyefle 3D portresi yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Dünya'nın en saçma binası nın rölyefle 3D portresi yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Dünya'nın en saçma binası nın rölyefle 3D portresi yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Dünya'nın en saçma binası nın rölyefle 3D portresi yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Dünya'nın en saçma binası nın rölyefle 3D portresi yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Dünya'nın en saçma binası nın rölyefle 3D portresi yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - 'Dünya'nın en saçma binası'nın rölyefle 3D portresi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - "Dünya'nın en saçma binası"nın rölyefle 3D portresi yapıldı - Son Dakika
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