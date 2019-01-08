Son Dakika Haberleri: Dünya'nın İki Katı Büyüklüğünde Yeni Bir Gezegen Keşfedildi

Dünya'nın İki Katı Büyüklüğünde Yeni Bir Gezegen Keşfedildi

2 saat önce

NASA, 226 ışık yılı uzaklığında, dünyadan iki kat daha büyük bir gezegen keşfedildiğini duyurdu.

Dünya'nın İki Katı Büyüklüğünde Yeni Bir Gezegen Keşfedildi, System.String[]
NASA, 226 ışık yılı uzaklığında, dünyadan iki kat daha büyük bir gezegen keşfedildiğini duyurdu. Yüzeyinde su olduğu tahmin edilen gezegene K2-288Bb ismi verildi.

NASA, güneş sistemi dışında 226 ışık yılı uzaklığında yeni bir gezegen keşfedildiğini duyurdu. Teleskop yakıtı tükendikten sonra 2018'de görevinin sonlandırılmasına rağmen kullanılan Kepler uzay teleskopu ile keşfedilen gezegenin yüzeyinde su olduğu ve gezegenin bir habitata sahip olabileceği tahmin ediliyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, K2-288Bb ismi verilen gezegen, Taurus (Boğa) Takımyıldızı içerisinde yer alıyor ve gaz bakımından zengin olmasının yanı sıra kayalık olma ihtimallerini taşıyor. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:44 Kaynak: İHA

NASA, Güncel
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