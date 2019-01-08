Dünya'nın İki Katı Büyüklüğünde Yeni Bir Gezegen Keşfedildi
2 saat önce
NASA, 226 ışık yılı uzaklığında, dünyadan iki kat daha büyük bir gezegen keşfedildiğini duyurdu.
NASA
, 226 ışık yılı uzaklığında, dünyadan iki kat daha büyük bir gezegen keşfedildiğini duyurdu. Yüzeyinde su olduğu tahmin edilen gezegene "K2-288Bb" ismi verildi.
NASA, güneş sistemi dışında 226 ışık yılı uzaklığında yeni bir gezegen keşfedildiğini duyurdu. Teleskop yakıtı tükendikten sonra 2018'de görevinin sonlandırılmasına rağmen kullanılan Kepler uzay teleskopu ile keşfedilen gezegenin yüzeyinde su olduğu ve gezegenin bir habitata sahip olabileceği tahmin ediliyor. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, K2-288Bb ismi verilen gezegen, Taurus (Boğa) Takımyıldızı içerisinde yer alıyor ve gaz bakımından zengin olmasının yanı sıra kayalık olma ihtimallerini taşıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:51 Kaynak: İHA
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