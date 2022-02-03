Dünya'nın ikinci Truva asteroidinin varlığı teyit edildi - Son Dakika

Bilim insanları, Dünya'yla aynı yörüngeyi paylaşan ikinci Truva asteroidinin varlığını teyit etti.

Nature dergisinde yayımlanan makalede, ilk defa Pan-STARRS 1 teleskobuyla 2020'de keşfedilen ve 2020 XL5 adı verilen gök cisminin aslında bir Truva asteroidi olduğu belirtildi.

Gezegenler ile ortak yörüngede hareket eden ancak denge durumunda bulundukları için onlarla çarpışmayan bu gök cisimlerini Truva asteroidi olarak tanımlayan bilim insanları, Şili'deki SOAR ve Arizona'daki Lowell teleskopları ile Kanarya Adaları'ndaki ESA Optik Yer İstasyonu'yla yaptıkları gözlemlerde 2020 XL5'in Dördüncü Lagrange noktası (L4) çevresinde yer aldığını kaydetti.

L-noktası ya da librasyon noktası olarak da adlandırılan Lagrange noktaları, iki gök cisminin kütlelerinden kaynaklı kütle çekimlerinin üçüncü bir cismin merkezkaç kuvvetini dengelediği özel uzay bölgeleri olarak ifade ediliyor.

Bilim insanları, daha önce keşfedilen Truva asteroidi 2010 TK7'den büyük olan ve onunla aynı bölgede konumlanan 2020 XL5'in, 4 bin yıl kadar Dünya'ya eşlik etmesinin beklendiğini, bu süre sonunda yer çekimi kuvvetinden kaçacağını kaydetti.

Güneş sistemindeki en yaygın asteroid türü olan tip C (karbon zengini ve koyu renk) 2020 XL5'in çapının 1,2 kilometre olduğu belirlendi.

Jüpiter'in, gezegen ile aynı yörüngeyi takip eden ve yörünge boyunca 60 derece önde veya arkada konumlanan binlerce Truva asteroidi bulunuyor.