Dünya'nın İlk 'Nft' Lokantası Açıldı - Son Dakika

ABD'nin New York kentinde 2023 yılında açılmaya hazırlanan bir deniz ürünleri restoranı, gerçek hayatta hizmet vermeden NFT dünyasına girdiğini açıkladı.

NFT dünyası genişlemeye devam ediyor. Sanat eserlerinden sonra yeme-içme işi de NFT dünyasında yer almaya başladı.

New York merkezli Flyfish Club Restoran, dijital varlıklara yönelik artan talebi değerlendirdi ve ilk NFT restoranını açtıklarını duyurdu. Gerçek restoran 2023'de açılacak.

14 Milyon Kazandı

Restoran bu ay NFT üzerinden üyelik satmaya başladı. Şirket projeden şimdilik 14 milyon kazandı. Restorana üyelik ücreti 2,5 etherium yani yaklaşık 8 bin 264 dolar fiyat ile üyelik kabul edilirken, restoranın VIP ücreti ise 4,25 etherium yani yaklaşık 14 bin dolar olarak duyuruldu.

NFT projesinin Dünya'ya duyurulması geçen yıl Christie's müzayede evi tarafından NFT sanat eserinin 69 milyon dolarlık satış olmasaydı.

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