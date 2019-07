Dünya'nın İngilizce'sini Konak'ta öğreniyorlar

Projeye gönüllü olarak Fas, Cezayir, Tunus, Filipinler, Vietnam, Yemen, Ürdün, Hindistan, Pakistan gibi çoğunluğu Asya ülkelerinden gelen 33 üniversite öğrencisi İzmirli öğrencilerle Karantina Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

'Adım At Projesi' Organizasyon Komite Başkanı Yasin Aktaş, 7-14 yaş aralığında toplam 70 öğrencinin projeye katıldığını ve yaşlarına göre beş ayrı grupta sürdürülecek çalışmanın toplam 4 hafta süreceğini söyledi. Proje kapsamında konuk öğrenciler İzmirli öğrencilere yaş gruplarına göre İngilizce öğretirken bir taraftan da kendi ülkeleri hakkında bilgiler paylaştıklarını dile getiren Yasin Aktaş, "İzmirli öğrencilere konuk ülkelerin öğrencileri kendi ülkeleri hakkında sunum yaparken diğer ülkelerden gelenler de sunumu yapılan ülkeyi daha yakından öğreniyorlar. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler de böylece etkileşim içinde oluyorlar. Ortak dil olan İngilizce'de de pratik yapmış oluyorlar. Küçük yaş gruplarında ise sunumlar daha basite indirgeniyor daha çok oyunla birlikte İngilizce paylaşımlar yapılıyor. Pratik İngilizce öğrenmenin yanı sıra çok sıkı dostluklar oluşuyor, ülkeler arası farkındalıklar artıyor" dedi. AIESEC'in binlerce projesinden biri olan 'Adım At Projesi'ni 2015 yılından bu yana sürdürdüklerini belirten Aktaş, İzmir'de başka belediyelerle de bu proje kapsamında birlikte çalışacaklarını söyledi.

Projelerini Konaklı öğrencilerle buluşturmaktan mutlu olduklarını kaydeden Yasin Aktaş, kendilerine tanınan fırsattan ötürü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a da teşekkür etti.