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Dünya'nın kekiğini Türkiye üretiyor - Son Dakika

Dünya'nın kekiğini Türkiye üretiyor

29.06.2021 10:25
Dünya'nın kekiğini Türkiye üretiyor, System.String[]

Dünyada en çok talep gören tıbbi ve aromatik ürünler arasında yer alan ve pandemiyle birlikte önemi bir kez daha anlaşılan kekiğin dünya üretiminin yüzde 80'lik kısmını Türkiye karşılıyor.

Dünyada en çok talep gören tıbbi ve aromatik ürünler arasında yer alan ve pandemiyle birlikte önemi bir kez daha anlaşılan kekiğin dünya üretiminin yüzde 80'lik kısmını Türkiye karşılıyor.

Pandemi her ne kadar herkesi eve hapsetmiş olsa da unutulan veya geri planda kalan bazı konuların tekrar gündeme gelmesine de aracılık ettiğini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, özellikle sağlıklı yaşam için doğal ürünlere olan talebin arttığını, kekiğin de bu ürünlerin en başında geldiğine işaret etti.

"Dünya kekik ticaretinin yüzde 80'ini yaparak bu üründe ciddi söz sahibiyiz" tespitinde bulunan Yağcı, "Kekik ihracatımız 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 'lük ihracat artışı ile tıbbi ve aromatik ürünler arasında en çok talep gören ürün oldu. Türkiye kekik ihracatından 60 milyon dolar ihracat geliri elde etti. Pandeminin etkisiyle dünya genelinde kekiğe olan talep daha da arttı. Kekik ürününde önümüzdeki yıllarda yeni üretim alanlarının devreye girmesiyle birlikte 150 milyon dolarlık ihracat hedefinin yakalanmasının çok da zor olmadığı değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kekik ihracatımızın yüzde 95'ini Ege'den yapıyoruz

Türkiye kekik ihracatının yaklaşık yüzde 95'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığı bilgisini veren Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 20 bin tonu aşan kekik üretiminin tamamına yakını ihraç edilmektedir. Bu da kekik ürününün önünün açık olduğuna işaret etmektedir. Kekik ihracatı 2020 yılını pandemi etkisiyle yüzde 13 artışla kapatırken, 2021 yılının ilk 5 ayında 4'lük gelişim gösterdi. Arz sorununu çözerek uluslararası standartlara uygun, sürdürülebilir üretim odaklı projeler hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici kuruluşları, il tarım müdürlükleri, üniversiteler ve firmaları ortak paydada buluşturarak doğal kekik üretiminin arttırılması amaçlıyoruz."

Kekik hasadında yabancı ot karışımını önlememiz şart

Kekik üretim alanlarının arttırılması yanında hasat sırasında meydana gelen yabancı ot karışımının da önüne geçmeyi de amaçladıklarını belirten Yağcı, "Kekik çiftçimiz için altın niteliğinde, talep yüksek ve arz yetersiz olduğu için ürünün müşteri bulma sorunu yok, üretimi de kolay" dedi.

Kekiğin, Denizli'nin Pamukkale, Güney, Buldan ve Çal ilçeleriyle başta olmak üzere çoğunluğu Ege bölgesinde yetiştiği bilgisini veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kekik, kolay yetişmesi, bir kez ekim yapıldıktan sonra 7-8 yıl boyunca ürün elde edilebilmesi, ürüne talebin yüksek olması ve daha karlı bir ürün olması nedeniyle çiftçinin tercih ettiği ürünlerin başında yer alarak çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birisi haline geldi. Kekik, yemeklerin yanı sıra gıda ve ilaç sanayiinde ham madde olarak kullanılıyor. Kekiğin üretim süreci çiftçinin mart-nisan döneminde kekik tohumların toprağa atmasıyla başlıyor. Üreticinin imece usulüyle temmuz ve ağustos aylarında hasat ettiği kekik, işleme tesislerinde paketlenerek ihraç pazarlarına sevk ediliyor."

Kekiğin Akdeniz mutfağı başta olmak üzere dünya mutfaklarının vazgeçilmez bir baharatı olduğu bilgisini veren Yağcı, "Kekik, özellikle et yemeklerinde ve pizzalarda, sos, çorba ve salatalarda kullanılıyor. Alternatif tıp uygulamaları dahil olmak üzere, solunum sistemi rahatsızlıklarında, iştah açıcı ağrı giderici özelliklerinden dolayı sindirim sistemi rahatsızlıklarında kullanılmasının yanı sıra, yüksek miktarda fenol içermesi nedeniyle antibakteriyal, antispazmodik ve antiseptik özellikleri de çok önemli. Yöresel adı Bilyeli kekik olan İzmir kekiği yanında kekik yağı da çok değerli ve tercih ediliyor. Bu çerçevede, ürün çeşitlendirilmesi çalışmalarına yoğunlaşmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kekikten elde edilen dövizin yüzde 100'e yakınının Türkiye'de kaldığını, ithal girdi kullanımının çok sınırlı olduğunun altını çizen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı sözlerini şöyle tamamladı:

"İstihdam ve ihracata önemli katkı sağlayan, kekik ürünü için çiftçilere eğitimler verilerek ürünün doğru yöntemlerle üretilmesi, çiftçinin ve ihracatçının ürettiği ürünlerin niteliğini arttırarak ürünün ekonomik değerinin artırılmasını amaçlıyoruz. Pandemi öncesinde kekik üretiminin yoğun olduğu bölgelerde çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmaları yapılırken, pandeminin etkisiyle 2021 yılı için eğitim yerine hem kalıcı olması hem de daha fazla çiftçiye ulaşabilmek amacıyla tematik bir TV kanalı ile iş birliği yaparak 3 bölümlük bir video serisi hazırladık. Ege İhracatçı Birlikleri'nin Youtube kanalından ulaşabilen bu video serisinde hem kekik bitkisi, kekik bitkisinin tarımında dikkate alınması gereken doğru uygulamaları anlatarak üretici ile sıcak temas sağladık." - İZMİR

Dünya'nın kekiğini Türkiye üretiyor
Dünya'nın kekiğini Türkiye üretiyor
Dünya'nın kekiğini Türkiye üretiyor

Pandemi, Türkiye, Kekik, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya'nın kekiğini Türkiye üretiyor - Son Dakika Ekonomi


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