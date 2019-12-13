Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi - Son Dakika
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Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi

6 saat önce

Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası Antarktika'da keşfedildi.

Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi, System.String[]

Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası Antarktika'da keşfedildi.

California Irvine Üniversitesi'nden bir grup buzul bilimci, 40 yılı aşkın süredir 19 araştırma enstitüsünden alınan verilerin yanı sıra radar ve uydu görüntülerini kullanarak beyaz kıta Antarktika'nın yeni bir haritasını çıkardı.

Haritada kıtasal Dünya'nın en derin noktasının, Antarktika'nın doğusunda Denman Buzulu'nun aşağısında, deniz seviyesinin 3 bin 500 metre altında buz dolu bir kanyon olduğu tespit edildi.

"BedMachine Antarctica" adı verilen haritayla ilgili ayrıntıların, "Nature Geoscience" dergisinde yayınlanacağı belirtildi.

Bilim adamları, sadece okyanuslarda bundan daha derin vadilerin bulunduğuna dikkati çekti.

Haritada buz tabakasının altında ana kayaların biçimlerinin benzersiz biçimde detaylandırıldığı görülüyor.

California, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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