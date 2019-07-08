Son Dakika Haberleri: Dünya’nın Kutupları
Son Dakika Ekonomi Haber

Dünya’nın Kutupları

1 saat önce

Gözünüzü açtınız ve fark ettiniz ki etrafınız uçsuz bucaksız kar ile çevrili. Hava çok soğuk. Çevrede insan yok. Belli ki kutuptasınız. Peki hangisi? İşte Kuzey ve Güney kutupları arasındaki farklar, benzerlikler.

Dünya’nın Kutupları, System.String[]
Gözünüzü açtınız ve fark ettiniz ki etrafınız uçsuz bucaksız kar ile çevrili. Hava çok soğuk. Çevrede insan yok. Belli ki kutuptasınız. Peki hangisi? İşte Kuzey ve Güney kutupları arasındaki farklar, benzerlikler.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:02 
Güney, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolarda son durum Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı! Anzer balının kilogramı bin lira oldu, sipariş yağıyor Motorine "dolar" indirimi geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 01:23:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya’nın Kutupları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]