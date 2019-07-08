Dünya’nın Kutupları
1 saat önce
Gözünüzü açtınız ve fark ettiniz ki etrafınız uçsuz bucaksız kar ile çevrili. Hava çok soğuk. Çevrede insan yok. Belli ki kutuptasınız. Peki hangisi? İşte Kuzey ve Güney kutupları arasındaki farklar, benzerlikler.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:02
Gözünüzü açtınız ve fark ettiniz ki etrafınız uçsuz bucaksız kar ile çevrili. Hava çok soğuk. Çevrede insan yok. Belli ki kutuptasınız. Peki hangisi? İşte Kuzey ve Güney
kutupları arasındaki farklar, benzerlikler.
İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolarda son durum
Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!
Anzer balının kilogramı bin lira oldu, sipariş yağıyor
Motorine "dolar" indirimi geliyor