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Norveç'te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu - Son Dakika

Norveç'te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu

06.10.2021 12:28

Norveç'in batısındaki Digervarden buz yamacında 2014 yılında bulunan kayak tahtasının ardından 7 yıl sonra ikinci bir kayak tahtası daha bulundu.

Norveç'in batısındaki Digervarden buz yamacında 2014 yılında bulunan kayak tahtasının ardından 7 yıl sonra ikinci bir kayak tahtası daha bulundu. Secrets of Ice programından arkeologlar, söz konusu keşfi, 'İnanılmaz bir keşif yaptık' ifadeleriyle duyurdu.

Norveç'in batısındaki Digervarden buz yamacında bulunan kayak tahtasının tarihte en eski ve en iyi korunmuş kayak tahtası olduğu ifade ediliyor. İlk kayak tahtası, arkeologlar tarafından bölgede 2014'te, diğeri ise 7 yıl sonra bulundu. Keşfe ilişkin yayınlanan makalede, bulunan kayak tahtasının 187 santimetre uzunluğunda ve 17 santimetre genişliğinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan son keşfin, 2014'te bulunandan 17 santimetre daha uzun, 2 santimetre daha geniş olduğu belirtildi.

'İNANILMAZ BİR KEŞİF YAPTIK'

Secrets of Ice'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Norveç'teki Digervarden buz yamacında inanılmaz bir keşif yaptık. Dünyanın en iyi korunmuş kayak çiftini bulduk! 1300 yaşında ve her ikisi de iyi korunmuş' ifadelerine yer verdi. Ayrıca, ikinci kayak tahtasının, ilkinin 4-5 metre yakınlarında bulunduğu aktarıldı.

'KAYAK TAHTALARININ HİKAYESİ BİLİNMİYOR'

Yayınlanan makalede, kayak tahtaların hikayesini anlamaya çalışmanın zor olduğu ifade edilerek, '1300 yıl önce Digervarden Dağı'nda neler olduğunu anlamaya çalışmak, bu noktada spekülasyondan öteye gidemiyor. Birkaç olası senaryo var. Bir avcı kayakları geride mi bıraktı' Belki ani bir kar yağışı onları kara gömdü? Muhtemelen avcı, geri geldiğinde yolu bulabilmeyi kolaylaştırmak için kayakları karda dik olarak yerleştirirdi. Belki de küçük bir çığ düşmüş olabilir? denildi.

Norveç'te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu
Norveç'te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu
Norveç'te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu
Norveç'te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu
Norveç'te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu
Norveç'te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu
Norveç'te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu

Norveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Norveç'te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Norveç'te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu - Son Dakika
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