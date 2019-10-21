Son Dakika Haberleri: Dünya nüfus artışında sona mı yaklaşıyor?
Son Dakika Güncel Dünya nüfus artışında sona mı yaklaşıyor?

Dünya nüfus artışında sona mı yaklaşıyor?

2 saat önce

Dünya nüfusu hızla artıyor.

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Dünya nüfusu hızla artıyor. Tahminlere göre 2100 yılında Dünya nüfusu 11 milyara ulaşacak. 1990 yılının neredeyse iki katı. Bilim insanları ise etkili doğum kontrollerinin yapılmasını talep ediyor. Çünkü çoğu yerde çocuklar yetişkinlikte ebeveynlerine bakabilecek bir kaynak olarak görülüyor. Ancak BM, 22'inci yüzyıl başında bu artışın sona ereceğini tahmin ediyor.

Dünya nüfus artışında sona mı yaklaşıyor?

Birleşmiş Milletler, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:02 
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