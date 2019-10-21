Dünya nüfus artışında sona mı yaklaşıyor?

Dünya nüfusu hızla artıyor. Tahminlere göre 2100 yılında Dünya nüfusu 11 milyara ulaşacak. 1990 yılının neredeyse iki katı. Bilim insanları ise etkili doğum kontrollerinin yapılmasını talep ediyor. Çünkü çoğu yerde çocuklar yetişkinlikte ebeveynlerine bakabilecek bir kaynak olarak görülüyor. Ancak BM, 22'inci yüzyıl başında bu artışın sona ereceğini tahmin ediyor.