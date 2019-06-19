Dünya nüfusundaki artış 21. yüzyıl sonunda duracak
1 saat önce
Pew Research Center (PRC) tarafından gerçekleştirilen araştırmada modern tarihte ilk defa nüfus büyemesinin duracağı öngörüsü yapıldı. Birleşmiş Milletler'den alınan ve PRC tarafından incelenen yeni veriler doğum oranlarının küresel düzeyde düşeceğini gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:23
Yayınlanan yeni bir analize göre dünya nüfusundaki artış 21 yüzyıl sonunda duracak.
Pew Research Center (PRC) tarafından gerçekleştirilen araştırmada
modern tarihte ilk defa nüfus büyemesinin duracağı öngörüsü yapıldı. Birleşmiş Milletler
'den alınan ve PRC tarafından incelenen yeni veriler doğum oranlarının küresel düzeyde düştüğünü gösteriyor.
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