Son Dakika Haberleri: Dünya nüfusundaki artış 21. yüzyıl sonunda duracak
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Dünya nüfusundaki artış 21. yüzyıl sonunda duracak

1 saat önce

Pew Research Center (PRC) tarafından gerçekleştirilen araştırmada modern tarihte ilk defa nüfus büyemesinin duracağı öngörüsü yapıldı. Birleşmiş Milletler'den alınan ve PRC tarafından incelenen yeni veriler doğum oranlarının küresel düzeyde düşeceğini gösteriyor.

Dünya nüfusundaki artış 21. yüzyıl sonunda duracak, System.String[]
Yayınlanan yeni bir analize göre dünya nüfusundaki artış 21 yüzyıl sonunda duracak.

Pew Research Center (PRC) tarafından gerçekleştirilen araştırmada modern tarihte ilk defa nüfus büyemesinin duracağı öngörüsü yapıldı. Birleşmiş Milletler'den alınan ve PRC tarafından incelenen yeni veriler doğum oranlarının küresel düzeyde düştüğünü gösteriyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:23 
doğum, birleşmiş milletler, Dünya
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