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Dünya nüfusunun artış hızı yavaşlıyor

11.07.2022 11:00
Dünya nüfusunun artış hızı yavaşlıyor

BM verilerine göre dünya nüfusunun artış hızı 1950'den bu yana ilk kez yüzde 1'in altına indi.

BM verilerine göre dünya nüfusunun artış hızı 1950'den bu yana ilk kez yüzde 1'in altına indi. Ortalama yaşam süresi ise koronavirüs pandemisinin etkisiyle azaldı.Dünya nüfusunun artışı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bu alanda yapılan kayıt altına alma çalışmalarının başladığı 1950 yılından bu yana ilk defa yıllık bazda yüzde 1'in altında kaldı. Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW) tarafından, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle yapılan açıklamada, küresel çapta güncel nüfus artışının yılda yüzde 0,8 olduğu belirtildi.

Temmuz 2022 itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık 7 milyar 977 milyon olduğu bildirilen açıklamaya göre, bu yıl 15 Kasım itibarıyla 8 milyar sınırının aşılması bekleniyor. Özellikle güney yarımkürede doğum oranlarının hala yüksek olduğunu vurgulayan DSW Genel Müdürü Angela Bähr, bu bölgelerde "Çok sayıda kızın ve kadının hala istediklerinden daha fazla çocuk dünyaya getirdiğini" ifade etti.

Özellikle Afrika'da, Sahra Çölü'nün güneyinde bir kadının ortalama 4,6 çocuk doğurduğunu ve bu rakamın, önceki dönemlere göre bir düşüşe işaret etmesine rağmen hala yüksek olduğunu dile getiren Bähr, dünya çapında ele alındığında bir kadının ortalama 2,3 çocuk dünyaya getirdiğini belirtti.

Kadınlara, aile planlaması ile ilgili kendi kararlarını verme ve uygulama ortamının sağlanmasının sadece bir insan hakları konusu değil, aynı zamanda yoksullukla mücadelenin anahtarlarından biri olduğunu kaydeden Bähr, "Bu sebepten dolayı Alman hükümetine, cinsel eğitimin ve gebeliği önleyici araçlara erişimin, feminist bir kalkınma politikasının temel sütunları olarak algılanması gerektiği yönündeki talebimizi dile getiriyoruz" söyleminde bulundu.

Ortalama yaşam süresi pandemi nedeniyle azaldı

DSW'nin dünya nüfusu ile ilgili açıklamasında, küresel çapta ortalama yaşam sürelerine dair veriler de paylaşıldı. Buna göre 2019'da 72,8 olan ortalama insan ömrü, 2021'de 71'e geriledi. Bunun da sebebinin koronavirüs pandemisi olduğu belirtildi.

DSW'nin BM verilerine dayandırdığı rakamlara göre, dünya nüfusu her yıl 66 milyon kişi artıyor. Bir başka deyişle, saniyede ortalama 2,1 bebek dünyaya geliyor.

AFP,KNA/ ET,DÇÜ

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Kaynak: Deutsche Welle

Birleşmiş Milletler, Dünya Nüfus Günü, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünya nüfusunun artış hızı yavaşlıyor - Son Dakika

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