Dünya Nüfusunun Çoğunluğu 2019'dan Umutsuz

Dünya nüfusunun yüzde 28'i 2019'da 2018'e göre daha barışçıl bir yıl beklerken, yüzde 34'ü daha çok sorun yaşanacağına inanıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 28'i 2019'da 2018'e göre daha barışçıl bir yıl beklerken, yüzde 34'ü daha çok sorun yaşanacağına inanıyor. Türkiye'de ise 2019 yılından barış bekleyenlerin oranı yüzde 48, kargaşa yaşanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 31. Uluslararası Araştırma platformu Gallup International tarafından her yılın sonunda, dünya genelinde yapılan "Barış Beklentisi" araştırması sonuçlandı. Türkiye bölümünü Barem Research'ün yürüttüğü araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada 50 ülkeden ülke nüfuslarını temsil eden toplam 48 bin 755 kişi ile, Türkiye'den ise 1001 kişi ile görüşme sağlandı.



SARI YELEKLİLER HAREKETİ FRANSA'YI EN ÇOK KARGAŞA BEKLEYEN ÜLKE YAPTI Araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 28'i 2018'e göre daha barışçıl bir yıl beklerken, yüzde 34'ü daha çok sorun yaşanacağına inanıyor. Barışa güven; Hindistan, Arnavutluk, Nijerya ve ilginç bir şekilde Pakistan'da parlıyor. Diğer taraftan hafta sonu protestoları ve "Sarı Yelekliler" hareketi Fransa'yı önümüzdeki yıl en çok kargaşa bekleyen ülke (yüzde 70) haline getirdi. Dünya genelinde erkeklerde ve yaş arttıkça kargaşa beklentisinin de artış sergilediği izlendi.



DÜNYA GENELİNE KIYASLA TÜRKİYE DAHA BARIŞÇIL BİR YIL BEKLİYOR Türkiye'de ise 2019 yılından barış bekleyenlerin oranı yüzde 48 ile, kargaşa yaşanacağını düşünenlerin oranından (yüzde 31) daha yüksek. Barış beklentisi yaş grupları ve kadın-erkek arasında belirgin olarak farklılık göstermiyor. Ancak eğitim, gelir ve sosyoekonomik statü grubu yükseldikçe azalıyor. Araştırma sonuçlarına göre dünya nüfusunun yüzde 39'u 2019 yılının 2018'e göre kendisi için daha iyi geçeceğini düşünürken yüzde 24'ü tersini bekliyor. Daha iyi bir 2019 yılı beklentisi yaşam koşullarına rağmen genel olarak iyimser bir bölge olan Afrika'da, Hindistan'da, AB dışı Avrupa'da, ABD'de ve Latin Amerika'da artıyor. Tam tersi önümüzdeki yıl için Ortadoğu'da, Rusya'da ve bir yere kadar Batı Avrupa'da karamsarlık gözleniyor. Araştırmanın yapıldığı 50 ülkenin 35'inde geleneksel olarak yeni yıldan umut hakim iken, bu yıl 15 ülke istisna olarak görünüyor. Bu konuda en iyimser ülkeler Hindistan, Arnavutluk, Meksika, Ermenistan ve Gana iken; en karamsar ülkeler Ürdün, Lübnan, İtalya, Kore ve Hong Kong.



ZENGİN ÜLKELER KARAMSAR, YOKSUL ÜLKELER UMUTLU Araştırma sonuçlarına göre AB'nin giderek karamsarlaştığını belirten Gallup International Association Başkanı Kancho Stoychev, "Önceki yıllarda geleneksel olarak dünyanın dört bir yanında insanlar sorunludan çok, daha barışçıl bir yeni yıl beklerdi ve bunun sürekli istisnası Ortadoğu olurdu. Ancak şimdi, bu yüzyılda ilk kez artan sayıda Batı Avrupalı, önümüzdeki yılın daha az barışçıl olmasından korkuyor. İkinci Dünya Savaşını kazanan ülkeler tarafından şekillenen global politik yapı hızla ayrı düşüyor ve Batı Avrupa ulusları bundan sonra olacaklardan ve aynı zamanda güç değişikliğinde söz sahibi olup olmayacaklarından endişeliler. Büyük mücadelenin ekonomik olarak ABD ve Çin, askeri olarak da ABD ve Rusya arasında geçeceğini gösteriyor. Avrupa'nın ise giderek müzakerelerden dışlanmış olduğu görünüyor. Araştırmamıza göre zengin ülkelerde yaşayan insanlar önümüzdeki yıl için daha karamsarlar ve bunun tersi de geçerli. Görünen o ki, eldekini kaybetme korkusu sahip olmama korkusundan daha büyük. AB giderek karamsarlaşıyor ve bunun nedenlerini saymaya bile gerek yok. Rusya aynı şekildeyken, ABD'de 2019 yılından umut son 10 yılın en yüksek seviyesinde. Burada ana dürtü muhtemelen ABD ekonomisinin performansı" dedi.



(İHA)

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