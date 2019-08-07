Dünya nüfusunun dörtte birinin su sorunu var, Türkiye listede 32. sırada
46 dakika önce
Dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiği, birçok ülkede çeşme suyunun dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığı açıklandı.
Dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiği, birçok ülkede çeşme suyunun dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığı açıklandı.
Araştırma verilerine göre yapılan listede Türkiye
en çok su sıkıntısı çeken dünyadaki 32'inci ülke. Bunun yanında, yapılan haritada Türkiye topraklarının yarısında aşırı yüksek ya da yüksek derecede su sıkıntısı çekildiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:39
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