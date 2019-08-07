Son Dakika Haberleri: Dünya nüfusunun dörtte birinin su sorunu var, Türkiye listede 32. sırada
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Dünya nüfusunun dörtte birinin su sorunu var, Türkiye listede 32. sırada

46 dakika önce

Dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiği, birçok ülkede çeşme suyunun dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığı açıklandı.

Dünya nüfusunun dörtte birinin su sorunu var, Türkiye listede 32. sırada, System.String[]
Dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiği, birçok ülkede çeşme suyunun dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığı açıklandı.

Araştırma verilerine göre yapılan listede Türkiye en çok su sıkıntısı çeken dünyadaki 32'inci ülke. Bunun yanında, yapılan haritada Türkiye topraklarının yarısında aşırı yüksek ya da yüksek derecede su sıkıntısı çekildiği belirtiliyor.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:39 
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