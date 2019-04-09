"Dünya Nüfusunun En Az Yarısı, Sağlık Hizmeti Alamıyor."

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre dünya nüfusunun en az yarısı, ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini alamamaktadır.Her yıl yaklaşık 100 milyon kişi de sağlık harcamaları nedeniyle aşırı yoksulluk sınırında yer almaktadır. Bununla birlikte, güvensiz ve düşük nitelikli sağlık hizmetleri, her yıl dünya genelinde trilyonlarca dolara mal olmaktadır.

Doç.Dr.Tözün, temel sağlık hizmetlerine erişim sorunlarının hala sürdüğüne ifade ederek; Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 temasının "Herkes için Sağlık" başlığıyla tüm bireylerin maddi sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini almalarını hedeflediğine dikkat çekti. DSÖ tarafından her yıl tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlandığını bildiren Doç.Dr.Tözün, hava kirliliği, insani krizler ve aşı olmayı reddeden bireylerin 2019'da küresel anlamda insan sağlığını tehlikeye düşürecek tehditler arasında yer aldığını belirtti.

"1.6 milyar temel gereksinimlerine bile ulaşamıyor."

Doç.Dr. Tözün, "Örgütün 2019 raporunda, bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen ancak önlenebilir kalp ve akciğer hastalıkları listede yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 1.6 milyardan fazla insan, kuraklık, açlık ve savaşın baş gösterdiği yerlerde yaşam mücadelesi veriyor ve bu insanlar temel gereksinimlerine bile ulaşamıyor. WHO'ya göre, 2030 – 2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi rahatsızlıklar yılda fazladan 250 bin kişinin daha ölümüne neden olabilir." dedi.

"Aşı olmaya karşı direnç ilk sırada."

Dr. Öğr. Gör. Asya Banu Babaoğlu da Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılı için insan sağlığını tehdit edecek tehlikeleri sıraladı. "Sıralamada aşı olmaya karşı direnç ilk sırada yer alıyor. Küresel grip salgını, hava kirliliği ve küresel ısınma, bulaşıcı olmayan hastalıklar(diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar), sağlıklı ve kaliteli yaşam koşullarından mahrum kalma, anti mikrobiyal direnç, ebola ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklar, yetersiz birinci basamak sağlık hizmetleri, Dang (eklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalık),AIDS (HIV) şeklinde liste devam etmektedir.diye konuştu.

"Birinci basamak sağlık hizmetleri önem kazanıyor."

"Güçlü birinci basamak sağlık hizmetlerine sahip bir sağlık sistemi daha iyi sağlık çıktıları sunar." diyen Araş. Gör. Dr. Büşra Tozduman ise "Birinci basamak sağlık çalışanları, hastalarıyla sürekli ve güvenilir bir ilişki içindedir ve hastalarının tıbbi geçmişlerini bilir. Bu sayede maliyet etkin şekilde nitelikli hizmet sunabilir. Ayrıca toplumun geleneklerini, kültürlerini ve uygulamalarını bilmeleri bir salgın ya da acil durum sırasında onları vazgeçilmez kılar." şeklinde konuştu.