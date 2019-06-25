Dünya nüfusunun yarısı kendi ülkesinin demokratik olmadığını düşünüyor
13 dakika önce
Yapılan yeni bir araştırmaya göre dünya nüfusunun yalnızca yarısı içinde yaşadğı ülkenin demokratik olduğunu düşünüyor. Finans sistemi ve sosyal medya demokrasiye yönelik görülen en ciddi tehlikeler arasında. Peki Türkiye'de durum ne?
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:23
Yapılan yeni bir araştırmaya göre dünya nüfusunun yalnızca yarısı yaşadığı ülkenin demokratik olduğunu düşünüyor. Salı günü yayınlanan 'Demokrasi Algı Endeksi' araştırmasına göre Batı Avrupalıların bankaları ve sosyal medyayı demokrasiye yönelik en ciddi tehlikeler olarak gördükleri tespit edildi.
57 ülkeden 150 bin kişiyle yapılan bir anket çalışması olan '2019 Demokrasi Algı Endeksi', Alman Dalia Araştırma Merkezi ve Demokrasi Vakfı Birliği ortaklığı ile gerçekleştirildi. Araştırma sonucuna göre demokratik ülkelerde dahi insanların yüzde 38'i demokrasinin durumundan memnun değil.
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