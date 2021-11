Dünya nüfusunun yarısından fazlası sosyal medya kullanıyor - Son Dakika

Dünya üzerinde sosyal medya kullanan kişi sayısı belli oldu. 8 milyara yakın dünya nüfusunun 4,55 milyarının sosyal medya kullanıcı olduğu görüldü. Küresel nüfusa yüzdesel oranı ise yüzde 57,6 olduğu belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, We Are Social verilerinden elde ettiği güncel bilgilere göre sosyal medya kullanıcı sayıları belli oldu. Böylelikle bu sayının 4,55 milyar olduğu kaydedilirken, küresel nüfusa yüzdesel oranı ise yüzde 57,6 olduğu belirlendi. Kişilerin sosyal medyada geçirdiği süre incelendiğinde ise 2 saat 27 dakika olarak kayıtlara geçti. Yıllara göre sosyal medya kullanıcı sayılarına bakıldığında ise geçen yıl bu zamanlarda 4,14 milyar olan kullanıcı sayısının, 2019 yılının aynı döneminde 3,66 milyar olduğu gözlendi. Her saniye ortalama 13 yeni kullanıcının sosyal medyayı ilk kez kullanmaya başlamasıyla beraber kullanıcı sayıları da istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Sürekli artan kullanıcı sayılarının 2022 yılının ilk yarısına gelindiğinde nüfusun yüzde 60'ını bulacağı öngörülüyor.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 168 bin 57 haber çıkışı olduğu görüldü.

(İHA)