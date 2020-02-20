Dünya nüfusunun yüzde 40'ı ana dilde eğitimden yoksun: Türkiye'de 15 dil yok oluyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya nüfusunun yüzde 40'ı ana dilde eğitimden yoksun: Türkiye'de 15 dil yok oluyor - Son Dakika Dünya

Dünya nüfusunun yüzde 40'ı ana dilde eğitimden yoksun: Türkiye'de 15 dil yok oluyor

7 saat önce

Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 6'sı, günümüze kadar gelmeyi başaran 4 bin civarında yerel dili ayakta tutuyor, yüzde 40'ı ise ana dilinde eğitimden yoksun. Dünya Ana Dili Günü'nde yok olan zenginliklere dikkat çekiliyor.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ı ana dilde eğitimden yoksun: Türkiye'de 15 dil yok oluyor, System.String[]

Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 6'sı, günümüze kadar gelmeyi başaran 4 bin civarında yerel dili ayakta tutuyor, yüzde 40 ise ana dilinde eğitimden yoksun. Dünya genelinde 6 bin civarında dil konuşulurken, her 10 dilden 4'ü yok olma tehlikesi altında. Birleşmiş Milletler verilerine göre her ay iki dilin yok olduğu düşünüldüğünde ise yaşatılmaya çalışılan dillerin de yakın gelecekte unutulması kaçınılmaz.


Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO'nun hazırladığı Tehlikedeki Diller Atlası'na göre Türkiye'de 3 dil çoktan yok oldu; Kapadokya Yunancası, Mlahso, Ubıhça yakın geçmişte ölen diller arasında girdi. Çok az sayıda kişi tarafından da olsa halen konuşulan 15 dil ise tehlike altında.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:07 
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