Üye Girişi
Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kirli hava soluyor - Son Dakika

Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kirli hava soluyor

04.06.2021 09:45
Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kirli hava soluyor, System.String[]

Hava kirliliği oranları uzun yıllardır düşüş yaşasa da 2019 itibarıyla hala Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği seviyeye ulaşmadığı görüldü.

Hava kirliliği oranları uzun yıllardır düşüş yaşasa da 2019 itibarıyla hala Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği seviyeye ulaşmadığı görüldü. Veriler Avrupa ülkelerini kapsarken, 2019 yılındaki yıllık ortalama ince partikül konsantrasyonun 12,6 ug/m3 olduğu kaydedildi. 2020 Dünya Hava Kalitesi Raporuna göre ise, Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Moğolistan, Afganistan, Umman ve Katar havası en kirli ülkeler oldu. Türkiye ise 106 ülke arasında 46'ncı sırada yer buldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllık hava kirliliği oranları belli oldu. Havada asılı kalan ince partikül maddeler gibi kirleticiler insanların yaşam beklentisini ve refah algısını azaltırken, birçok kronik akut solunum ve kardiyovasküler hastalığa yol açtığı kaydedildi.

2000 yılından 2020 yılına kadar yıllık hava kirliliği oranları belli olurken, en yüksek hava kirliliğinin 2011 yılında yaşandığı saptandı. O yıldan beri hava kirliliği oranları düşse de, 2019 itibarıyla hala Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği seviyeye ulaşmadığı görüldü. Eurostat verileri Avrupa ülkelerini kapsarken, 2019 yılındaki yıllık ortalama ince partikül konsantrasyonun 12,6 ug/m3 olduğu kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği en yüksek seviye ise 10 ug/m3 olarak saptandı.

MEDYADAN BAŞLIKLAR

Kurum, hava kirliliği ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre 2020 başından bugüne kadar hava kirliliği ile alakalı basına 9 bin 50 haber yansıdığı tespit edildi.

Hava kirliliği özellikle büyük şehirlerde sorun teşkil ederken, yerellerde çok fazla yansıma bulduğu kaydedildi. Medyada öne çıkan başlıklar arasında ise dikkat çekice ayrıntılar yer aldı. Dünya genelinde her yıl 600 bini çocuk olmak üzere toplam 7 milyon erken ölüm hava kirliliği kaynaklı oldu. Küresel ekonomiye 2,9 trilyon dolarlık ek yük getiren hava kirliliği, dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını etkiliyor.


Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kirli hava soluyor

Dünya Sağlık Örgütü, Hava Kirliliği, Bangladeş, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kirli hava soluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor! Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor! Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü 18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek 18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte

Son Dakika Haberleri
10:16 Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar
10:08 AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor
10:06 Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!
09:52 "Futbolda şike kumpası" davası bugün karara bağlanıyor!
09:47 Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü
09:31 Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu
09:18 Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor
09:12 Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
09:09 Ermenistan Sağlık Bakanı suçunu itiraf etti! Karabağ'da ölen asker ailelerinden özür diledi
09:03 Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme         
10:19
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu         
09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra         
09:25
Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi         
09:03
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor         
01:01
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi         
00:19
Instagram'dan paylaştı! Ezgi Mola'ya ünlü oyuncu Beren Saat'ten çok konuşulacak destek Instagram'dan paylaştı! Ezgi Mola'ya ünlü oyuncu Beren Saat'ten çok konuşulacak destek         
22:19
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 10:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kirli hava soluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement