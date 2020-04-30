Dünya Nükleer Birliğinden çağrı: "Nükleer güç, Covid-19 sonrası ekonomik toparlanma için kritik... - Son Dakika
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Dünya Nükleer Birliğinden çağrı: "Nükleer güç, Covid-19 sonrası ekonomik toparlanma için kritik...

6 saat önce

Dünya Nükleer Birliği (WNA), korona virüs (Covid-19) salgınından sonraki dönemde ekonominin daha hızlı toparlanması için nükleer gücün kritik önemde olduğunu bildirdi.

Dünya Nükleer Birliğinden çağrı:

Dünya Nükleer Birliği (WNA), korona virüs (Covid-19) salgınından sonraki dönemde ekonominin daha hızlı toparlanması için nükleer gücün kritik önemde olduğunu bildirdi. WNA'dan üyelerine gönderilen mektupta, "2050 yılına kadar 1000 GWe'lik nükleer kapasiteye ulaşma hedefi şimdi her zamankinden daha önemli. Hükümetlere, şu an planlanan ve teklif aşamasında olan 439 reaktörü hızlandırması konusunda çağrıda bulunuyoruz" denildi.


WNA, nükleer sanayinin geleceğine dair vizyonlarını tanımlamaları için üyelerine bir mektup gönderdi. Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Agneta Rising ve Yönetim Kurulu Başkanı Kirill Komarov imzasını taşıyan mektupta, bu zorlu zamanlarda nükleer enerjinin işletilmesi ve geliştirilmesi için tüm dünyada çaba harcayan üyelerine teşekkür edildi.


Korona virüs salgınından sonra 'Harmony Programı'nın 2050 yılına kadar 1000 GWe'lik nükleer kapasiteye ulaşma hedefinin şimdi her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çeken WNA, mektubunda üyelerine şu çağrıyı yaptı: "Bunu gerçekleştirmek adına sürdürülebilir kalkınma için dayanıklı altyapıya ayrılacak uzun dönemli yatırımların hızlandırılması gerekiyor. Ayrıca hükümetlere şu an planlanan ve teklif aşamasında olan 439 reaktörü hızlandırması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu projeler yüksek kaliteli işleri artıracak ve ekonominin daha hızlı bir biçimde toparlanmasını sağlayacak."


"Bu dönem, nükleer reaktörlerin önemini pekiştirdi"


Nükleer enerjinin, salgın sonrasının önemli stratejik başlıklarından biri olması için çalışacaklarını vurgulayan WNA, bu dönemde tüm dünyada yaşanan belirsizlik döneminde ekonomik ve dayanıklı nükleer reaktörlerin enerji güvenliğini güçlendirdiğini belirterek, şunları ifade etti:


"Hepimizin gerçekleşmesi için uğraştığı sürdürülebilir yarınlar için tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Yaşadığımız bu salgından çok önce dünyanın kesin olarak düşük karbonlu elektriğe ihtiyacı vardı. Önümüzdeki zorlu zamanlara rağmen bu amaca ulaşmak için çalışmaya devam etmek son derece önemlidir. Biz biliyoruz ki, düşük karbonlu ve ekonomik olan enerji üretiminin yanı sıra yerelde uzun vadede yüksek değere sahip iş ve tedarik zinciri üretimini sağlayabilen kanıtlanmış en üst düzey yöntem nükleer güç geliştirmektir. Dünyanın pek çok yerinde temiz enerjinin bel kemiğiyiz, hepimizin inşa etmeye çabaladığı sürdürülebilir geleceğin çok önemli bir parçası olarak iş üretiyor ve sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu kriz, sürekli akış halinde olan bir dünyada ekonomik ve dayanıklı baz yük enerji üreten nükleer reaktörlerin önemini pekiştiriyor ve bu değişken zamanda enerji güvenliğini güçlendiriyor."


"Planlanan 439 reaktör hızlandırılmalı"


Londra merkezli WNA'nın üyelerine gönderdiği mektupta hükümetlere çağrı yapılarak, "Hükümetler ekonomik krize istihdam ve ekonomik iyileştirme teşvik planları ile cevap veriyor. Birlemiş Milletler Genel Sekreteri, daha sürdürülebilir ve dayanıklı ekonomiler inşa etmek için çağrıda bulunurken; OECD Genel Sekreteri, 'Küresel Marshall Planı' çağrısında bulunuyor. Bu, endüstrimiz adına önemli fırsatlar sunuyor. Harmony Programı'nın hedefi olan 2050 yılına kadar 1000 GWe'lik nükleer kapasiteye ulaşmak şimdi her zamankinden daha önemli. Bunu gerçekleştirmek adına sürdürülebilir kalkınma için dayanıklı altyapıya ayrılacak uzun dönemli yatırımların hızlandırılması gerekiyor. Ayrıca hükümetlere şu an planlanan ve teklif aşamasında olan 439 reaktörü hızlandırması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu projeler yüksek kaliteli işleri artıracak ve ekonominin daha hızlı bir biçimde toparlanmasını sağlayacak. Biz bu işe çoktan başladık. Bunu nükleer sektör adına ortak bir çabaya dönüştürecek adımlar atıyor ve OECD-NEA gibi küresel organizasyonlar ve yasa yapıcıları etkileyecek olan dünya çapındaki tüm ortaklarımızla işbirliği kurmaya çalışıyoruz. Bu, bizi bekleyen küresel durgunlukla mücadelenin önünü açan uygun maliyetli çözümler sunan ve ayrıca hükümetlerin yatırım seçimlerinde arbitraj yapmaları gerektiğinde enerji geçişine teminat oluşturan yöntemler sağlayan nükleer sanayinin ön saflarda olmasını garantilemek adına bizim payımıza düşen görev. Biz, küresel yasa yapıcılara nükleer gücün Covid-19 sonrası ekonomik toparlanma için kritik olan durumunu ifade etmeye devam edeceğiz. Beraberce atom gücünün geleceğin anahtar bileşeni olmasını sağlayacağız. Çabalarınıza destek vermek için gücümüz dahilindeki her şeyi yapacağız" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:08 Kaynak: İHA


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