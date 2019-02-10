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Dünya Öğrencileri Hayallerini Başkan Dündar ile Paylaştı

1 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler ile çay içerek dünya gündemi üzerine sohbet etti.

Dünya Öğrencileri Hayallerini Başkan Dündar ile Paylaştı, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler ile çay içerek dünya gündemi üzerine sohbet etti.

Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin eğitim dünyasına kazandırdığı Türkiye'deki 7 uluslararası proje okulundan biri olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerle buluştu. Nijerya, Yemen, Çad, Demokratik Kongo, Arnavutluk gibi ülkelerden gelen öğrencilerle çay eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştiren Dündar, gençlerin gelecekte yapmak istedikleri meslekleri sordu. Demokratik Kongolu Ali Masangila, ülkesinde önce dışişleri bakanı sonra cumhurbaşkanı, Nijeryalı Abdulcelal Lawal ise, Mustafa Dündar gibi belediye başkanı olmak istediğini söyledi. Yemenli öğrenci Mutasım Mümin ise ülkesindeki iç savaştan büyük üzüntü duyduğunu, yaşanan dramın son bulması için dua ettiğini belirtti.

Dündar da, öğrencilerin eğitim için evlerinden binlerce kilometre uzaktan Bursa'ya gelmelerinin önemli olduğuna dikkat çekerek, "İlim öğrenmek uğruna büyük fedakarlık yapıyorsunuz. Dünyayı eğitim ve bilgi kurtaracak. Günümüz dünyasının en büyük silahı bilgi. Büyük güç denilen ülkeler, yıllardır bu bilgiyi hep kendileri için kullandılar. Dünyanın her tarafından bilgili insanları kendileri için çalıştırdılar. Sizler, çok çalışıp bilgiyi kendi şehriniz ve ülkenizin menfaatleri için kullanırsanız, dünyada söz sahibi olabilirsiniz. Öğrendiğiniz bilgilerle, teknolojiyi kullanarak üretim yaparsanız dünyayı yönetebilirsiniz" dedi.

Yabancı öğrenciler, kendileriyle her zaman yakından ilgilendiği ve evlerinde hissettirdiği için Başkan Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:54 Kaynak: İHA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel
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