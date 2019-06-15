Dünya Okçuluk Şampiyonası
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's- Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Yeşim Bostan, bronz madalya maçında Hint rakibine yenildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:22 Kaynak: AA
's- Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Yeşim Bostan, bronz madalya maçında Hint rakibine yenildi. Hollanda
'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonun altıncı gününde kadınlar makaralı yay kategorisi bronz madalya müsabakası yapıldı.
Yeşim Bostan, 145-145 berabere biten karşılaşmada, Hint rakibi Jyothi Surekha Vennam'a tek ok atışlarında yenilerek dünya 4'üncüsü oldu.
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