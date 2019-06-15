Son Dakika Haberleri: Dünya Okçuluk Şampiyonası - 's-HERTOGENBOSCH
Son Dakika Güncel Haber

Dünya Okçuluk Şampiyonası - 's-HERTOGENBOSCH

2 saat önce

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Yeşim Bostan, bronz madalya maçında Hint rakibine yenildi.

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Yeşim Bostan, bronz madalya maçında Hint rakibine yenildi.
Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonun altıncı gününde kadınlar makaralı yay kategorisi bronz madalya müsabakası yapıldı.
Yeşim Bostan, 145-145 berabere biten karşılaşmada, Hint rakibi Jyothi Surekha Vennam'a tek ok atışlarında yenilerek dünya 4'üncüsü oldu.
Dünya Okçuluk Şampiyonası - 's-HERTOGENBOSCH
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:04 Kaynak: AA
Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:18:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Okçuluk Şampiyonası - 's-HERTOGENBOSCH
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]