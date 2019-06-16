Son Dakika Haberleri: Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi
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Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi

53 dakika önce

's- Hollanda'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi.

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's- Hollanda'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi.
Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde 10 Haziran'da başlayan ve dünya genelinde 610 sporcunun katıldığı organizasyonda, milli sporcular 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdi.
Şampiyonada, erkekler makaralı yay takım kategorisinde Türkiye, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Bronz madalya için yarışan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ve bireysel makaralı yay kategorisinde mücadele eden Yeşim Bostan ise dünya dördüncüsü oldu.
Klasik yay takım kategorisinde kadınlarda yarışan Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Aktuna ve Gülnaz Büşranur Coşkun ile erkeklerde yarışan Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Samet Ak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota hakkını elde edemedi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:11 Kaynak: AA
Tokyo, Hollanda, Spor
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