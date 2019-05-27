Dünya Okullararası Yüzme Şampiyonu Türkiye'den...

İstanbul DHA

Brezilya'da düzenlenen Dünya Okullararası Yüzme Şampiyonası'nda Modafen Lise Erkek Yüzme Takımı şampiyon oldu.

18-23 Mayıs tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 13. Dünya Okullar Yüzme Şampiyonası'nda (ISF) ülkemizi temsil eden Modafen Lise Erkek Yüzme Takımı, 21 ülke ve 400 sporcunun katıldığı yarışlarda rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Büyük bir başarı göstererek şampiyonluk sevincini ülkemize yaşatansporcular, Milli Mücadele'nin 100. yılını kutlarken Türk yüzme tarihine de isimlerini altın harflerle yazdırdılar.

RİO DE JANEİRO'DA 2'Sİ ALTIN 11 MADALYA

Efe Başar, Demirkan Demir, Ekin Demirbaş, Berke Saka, Emir Şimşek ve Bedirhan Tamer'den oluşan takım 2 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla Brezilya'da düzenlenen yarışmaya damga vurdu. Modafen Yüzme Takımı Başantrenörü Hakan Çark "Özellikle organizasyonun Milli Mücadelemizin 100. yıldönümüne denk gelmesi ve böyle güzel bir bayram haftasında bu şampiyonluğu kazanmamız hepimizi çok mutlu etti" dedi.

ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADILAR

Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu taçlandıran sporcular için, 27 Mayıs Pazartesi günü Modafen Çekmeköy Kampüsü'nde düzenlenen şampiyonluk kutlamasında, sporcular okulun minik yüzücüleri tarafından çiçeklerle karşılandılar. Şampiyonluğun doyasıya kutlandığı program, Modafen Kurucusu Fatih Kanberoğlu'nun konuşması ve ödül töreni ile devam etti. Sporcuların şampiyonluk hikayesini anlattıkları konuşma sonrasında program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.



