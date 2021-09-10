Dünya Okuma Yazma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Dünya'daki okuma yazma oranlarına dikkat çekmek ve bu oranları artırmak için UNESCO tarafından 17 Kasım 1965 tarihinde ilan edilen 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü, tüm ülke genelinde olduğu gibi Bursa ve Karacabey'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinliklerde okuma-yazma kursları ziyaret edildi. Toplu okuma programları düzenlenerek okumayazma konusunda farkındalığın artırılması sağlandı. Dünya Okuma Yazma Günü'ne özel stantlar açıldı, okuma-yazma kurslarında başarı gösteren kursiyerlere belgeleri verildi. Bu kapsamda Bursa'nın tüm ilçelerinde il, ilçe ve kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler Karacabey'de Halk Eğitimi Merkezi'nde yapıldı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin de katıldı.

Her hangi bir nedenle eğitimöğretim hakkından yararlanamayan veya temel eğitimini tamamlayamayan vatandaş ların okur yazar hale gelebilmeleri ve yarım kalan eğitimlerini tamamlayabilmeleri amacıyla Bursa'da 17 ilçedeki Halk Eğitimi Merkezleri, kurs talebinde bulunan tüm vatandaşların evlerine, iş yerlerine yakın okullarda yıl boyunca okuma-yazma kursları açıyor. Bursa'da ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve halk eğitimi merkezleri müdürlükleri işbirliğinde gerek muhtarlıklar, gerekse sivil toplum kuruluşları desteği ile alan taramaları yapılarak okuma-yazma bilmeyenler tespit edilerek okuma-yazma kurslarına yönlendirmeleri sağlanıyor.

Yetişkin okuma yazma çalışmaları yıl boyunca halk eğitimi merkezleri ve diğer okullarla işbirliği halinde bulunulan kurumlarda talep olması durumunda belirli bir sayı şartına bakılmaksızın açılıyor.

Bursa'da okuma-yazma bilmeyen tüm vatandaşları, 17 ilçede bulunan Halk Eğitimi Merkezleri'nde ücretsiz olarak düzenlenen kurslara beklediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, "8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü" mesajında şunları kaydetti: "Kendimize ve dünyaya bakışımızı değiştiren, üretmek, sorgulamak ve yaşam kalitemizi yükseltmek için bir yol sunan okuma ve yazma eylemi; aynı zamanda geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan en önemli unsurlar arasında. Bu duygu ve düşüncelerle, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'nün, okuma yazma heyecanının desteklenmesi noktasında bir farkındalık teşkil etmesini diliyor, bu heyecana ortak olan herkesi sevgiyle selamlıyorum. 8 Eylül Dünya Okuma Yazma günü vesilesi ile halk eğitim merkezlerindeki yetişkin okuma yazma kurslarına katılan tüm kursiyerleri cesaretlerinden dolayı tebrik eder, alanda çalışan halk eğitim merkezi öğretmen ve yöneticileri ile bu alanda iş birliği içinde hareket eden tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim. " Berkan Atıcı

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