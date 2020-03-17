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Dünya ölümlere ve piyasalarda daralmaya neden olan virüs salgını ile başetmeye çalışıyor
34 dakika önce
Sınırların kapatılması, etkinliklerin iptali, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşanan korku ve panik piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oldu..
Sınırların kapatılması, etkinliklerin iptali, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşanan korku ve panik piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oluyor.
Son 30 yılın en kötü günlerini yaşayan finansal piyasalarının başında yüzde 13 değer kaybeden ABD borsası geliyor. Trilyonlarca dolarlık kayba neden olan bu durumdan sadece bir ay önce Trump yönetimi rekor yükselişler ile övünüyordu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:49
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