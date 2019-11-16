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Dünya ombudsmanları İstanbul'da toplanacak

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "60 ülkeden Ombudsmanları, Dünyanın buluşma noktası İstanbul'da ağırlayacağız" dedi.

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "60 ülkeden Ombudsmanları, Dünyanın buluşma noktası İstanbul'da ağırlayacağız" dedi.


2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık, "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" konulu konferans öncesi Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.


"Ombudsmanlığın dünyada çok yaygın olduğunu ifade eden Malkoç, "Ombudsmanlık yaklaşık 120 ülkede var. Bizde dünya Ombudsmanlarını, dünyanın buluşma noktası İstanbul da bir araya getirelim dedik. Planlama ve programlamalarımızı yaptık. 60 ülkeden Asya'da Afrika dan, Avrupa dan ve Amerika dan katılım var. Önemli bir toplantı. Programın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Bizler insanlarımızın hak arama yöntemlerini öğrenmesine gayret ediyoruz. Bu anlamda, uluslararası Ombudsmanlık konusunu iyi yönetim ilkeleri olarak belirledik" dedi.


İnsanlara hak arama kültürünü yerleştirmeyi hedeflediklerini belirten Malkoç, "Kamu da çalışanlara, kamuda yöneticilere, yetki kullananlara iyi yönetim konusunda kampanyalar yapacağız. Yine bunun yanı sıra insanımıza anayasal yasal haklarını hatırlatıp, hak arama kültürünü yansıtacağız. Dünyada 60 ülkeden insan haklarını ve insan hakkaniyetlerini savunan kurumların başındakilerin gelmesi Türkiye için bir önemli bir olaydır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Şeref Malkoç, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:34 Kaynak: İHA
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