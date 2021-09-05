TEKERLEKLİ SANDALYEDE EMPATİ - Son Dakika

TÜRKİYE Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Uluslararası Omurga Topluluğu (ISCoS) tarafından 5 Eylül olarak ilan edilen ve ilki bu yıl düzenlenen Dünya Omurilik Felçlileri Günü kapsamında Bakırköy'de etkinlik düzenledi. Etkinlikte omurilik felçlileriyle empati kurulması ve farkındalık yaratılması amacıyla vatandaşlara tekerlekli sandalye deneyimi yaşatıldı.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Uluslararası Omurga Topluluğu (ISCoS) tarafından 5 Eylül olarak ilan edilen ve ilki bu yıl düzenlenen Dünya Omurilik Felçlileri Günü kapsamında etkinlik düzenledi. TOFD, engelli bireylerin hayatın her alanında aktif rol oynamasını ve omurilik felcine karşı bilinçlendirmeyi hedeflediği etkinliği, Bakırköy Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirdi. Etkinlikte omurilik felçlileriyle empati kurulması ve farkındalık yaratılması amacıyla vatandaşlara tekerlekli sandalye deneyimi yaşatıldı. Bazı vatandaşlar tekerlekli sandalyeyi kullanmakta oldukça zorlandı. Emniyet kemeri takılmadığı zaman kazalarda yaşanabilecek durumları simülatörde gösterildi. Etkinlik sonunda dans gösterisi yapıldı.

SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN FARKINDALIK AMAÇLIYORUZ

Burada bir konuşma yapan TOFD Başkanı Semra Çetinkaya, sözlerine koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden önceki TOFD Başkanı Ramazan Baş'ı anarak başladı.

Çetinkaya, Bugün burada 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü kapsamında bir araya geldik. İlk kez 2017 yılında, Uluslararası Omurga Topluluğu tarafından ilan edilen bu özel günde engelsiz yaşamı hayatın her alanında konumlandırmak, sesimizi duyurmak ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.Yaklaşık 23 yıl önce, Türkiye'de omurilik felçlilerin yaşadığı zorlukları bir nebze de olsa azaltmak için ebedi genel başkanımız rahmetli Ramazan Baş'ın da önderliğinde, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ni kurduk. Omurilik felçlisi olmanın zorluklarını bizzat yaşayan bizler önce kendimizi yeniden hayata bağladık. Ardından psikolojik, ekonomik ve sosyal desteğe ihtiyacı olan engelli bireylere ulaşmaya çalıştık. Yıllardır çok fazla fazla gönüllümüz ve ekibimizle Türkiye'nin her noktasında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz dedi.

HAYATA TUTUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Çetinkaya, toplumun bilinçlenmesi ve engelli bireyler için farkındalık yaratmanın önemini vurgulayarak, Konuşmama klasikleşmiş de olsa kullanımı asla eskimeyen bir sözle devam etmek istiyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız.Trafik kazaları, sığ sulara tehlikeli atlayışlar gibi bireylerin kendi hatalarından kaynaklanan durumlar omurilik felcine yol açan nedenlerin başında geliyor. Biz de TOFD olarak vatandaşların bilinçlenmesi için projeler hayata geçirirken, olaylar ve davranışlar konusunda toplumun bilinçlenmesi ve engelli bireyler için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Birazdan gerçekleştireceğimiz empati ve emniyet kemeri simülatörü etkinliklerinde siz değerli katılımcılarımız önce engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları deneyimleyecek, ardından da emniyet kemeri takılmadığı zaman kazalarda yaşanabilecek durumları simülatörde yaşayacak. Bizler omurilik felçlileri olarak hayata tutunmaktan ve hayatın içinde olmaktan vazgeçmeyeceğiz diye konuştu.