Dünya orman yangınları ile mücadele ediyor - Son Dakika

Yerküreyi etkisi altına alan orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili oluyor. ABD, Rusya, İtalya ve Brezilya gibi ülkelerde yangınlar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 10 milyon hektardan fazla arazinin kül olduğu, bir milyardan fazla vahşi hayvanın hayatını kaybettiği Avustralya ise bu yıl yangınlar bakımından sakin bir yaz geçiriyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın yayınladığı uydu haritasına göre, bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı.

İngiliz Guardian gazetesindeki haberde ise geçtiğimiz temmuz ayının dünya genelinde orman yangınları açısından 2003'ten bu yana en kötü temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı. Haberde aşırı sıcaklar ve kuraklıklar nedeniyle karbon salımının da ürkütücü boyutlara ulaştığı belirtildi. Avrupa Birliği uzmanlarının hazırladığı raporda Akdeniz'deki yangın sezonunun henüz başında olunmasına rağmen İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de rekor düzeyde ormanlık alanın kül olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Arnavutluk, Yunanistan, Tunus ve Cezayir gibi Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler de yoğun orman yangınlarıyla mücadele ediyor..

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, İtalya'nın yanı sıra Fransa ve Romanya'da da yanan alan bakımından şimdiden 2008-2020 ortalaması geçilmiş durumda. Örneğin İtalya'da bu sene 53 bin 797 hektar alan yanarken, 12 yılın ortalaması 40 bin 781 olarak kaydedildi.

Orman yangınları ile mücadele eden bir diğer ülke İspanya. Ülkede 2021 yılı içinde 225 yangının meydana geldiği ve toplamda 38 bin 740 hektar alanın yandığı belirtildi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 2021 yılında toplamda 163 yangın meydana geldiği ve toplamda 58 bin 66 hektar alanın yandığı belirtildi. Bu bölgelerde orman yangınlarından en fazla etkilenen ülkeler arasında sırasıyla Tunus, Cezayir, Suriye, Fas, İsrail, Lübnan, Libya, Filistin ve Irak yer aldı.