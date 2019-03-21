Dünya Ormancılık Günü
38 dakika önce
Malkaralılar'a Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dağıtıldı.
Malkaralılar'a Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dağıtıldı.
Malkara Belediyesi tarafından Atatürk
Anıtı'nda vatandaşlara 5 bin fidan armağan edildi.
Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Ormancılık Günü nedeniyle etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yurdakul, yeşile, ağaca, ormana ihtiyacın olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:26 Kaynak: AA
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