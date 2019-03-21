Son Dakika Haberleri: Dünya Ormancılık Günü

Dünya Ormancılık Günü

38 dakika önce

Malkaralılar'a Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dağıtıldı.

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Malkaralılar'a Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dağıtıldı.

Malkara Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'nda vatandaşlara 5 bin fidan armağan edildi.

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Ormancılık Günü nedeniyle etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yurdakul, yeşile, ağaca, ormana ihtiyacın olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:26 Kaynak: AA

Ulaş Yurdakul, Malkara, Güncel
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