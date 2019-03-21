Dünya Ormancılık Günü

Mudurnu'da, Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dağıtıldı.

Mudurnu'da, Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dağıtıldı.



Dünya Ormancılık Günü kutlamaları kapsamında İlçe Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri Kaymakam Emine Dilce'yi ziyaret etti.



Ziyaretin ardından ilçe meydanında vatandaşlara, 500 sedir, 250 badem ve 250 ceviz fidanı olmak üzere toplam bin fidan dağıtıldı.



Kutlamalar kapsamında, Feriz mevkinde bulunan Eski Maden Ocağı Rehabilite Sahasına, Yazılar Köyü Ortaokulu öğrencileri tarafından bin adet sedir fidanı dikildi.

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