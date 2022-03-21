Dünya Ormancılık Günü - Son Dakika
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Dünya Ormancılık Günü

21.03.2022 18:10
Dünya Ormancılık Günü

Afyonkarahisar Orman işletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, yeşil vatanı korumaya, savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Afyonkarahisar Orman işletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, yeşil vatanı korumaya, savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Us, Çakırköy Acil Müdahale Merkezi'nde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın kış uykusundan uyanmaya başladığını ifade etti.

Afyonkarahisar'da bereketli bir kış geçtiğini kaydeden Us, "Ormancılık faaliyetlerinin de yoğun olduğu döneme başlıyoruz. Arazi hazırlıklarının ardından dikimlere başlayacağız." dedi.

Geride kalan yaz aylarının orman yangınları açısından zor geçtiğini hatırlatan Us, vatandaşları duyarlı davranmaya çağırdı.

Us, Afyonkarahisar'da 10 arazöz ile yangınlar için hazırlıklı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların en küçük bir dumanda bize haber vermeleri hızlı müdahale etmemizi ve büyümeden söndürmemizi sağlayacaktır. Ağaçlandırma çalışmalarını da planladık. Biz yeşil vatanın savunucuları olarak öncelikle ağaçlandırma çalışmasına da özen gösteriyoruz. Bu yıl 270 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapacağız. Okul bahçeleri ve resmi kurum bahçelerini de ağaçlandırarak yeşillendirmeye çalışacağız. Daha önce olduğu gibi, bundan sonra da yeşil vatanı savunmaya çalışacağız."

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Mustafa Gökhan, Karahisar, 21 Mart, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Ormancılık Günü - Son Dakika


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