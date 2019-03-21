Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası

Bayramiç ilçesinde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikme şenliği düzenlendi.

Bayramiç ilçesinde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikme şenliği düzenlendi.



İlçeye bağlı Çavuşköy köyündeki etkinliğe, Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı, Milli Eğitim Müdürü Birol Çakır, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Lütfiye Kerim Tahsildaroğlu Anaokulu, Milli Zafer İlkokulu ve Türkmenli Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve veliler katıldı.



Orman İşletme Müdürü Bacaklı etkinlikte, her yıl 21-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde bu yıl Çavuşköy'de 5 hektarlık alana çam fidanları dikmek için toplandıklarını söyledi.



Ormanların bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı olduğunu belirten Bacaklı, "Kullandığımız kalem, okuduğumuz kitap, yazdığımız defter ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce ihtiyacımızı ormanlardan karşılarız. Bizim için orman, hava gibi, su gibi, ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynaklardandır. Her orman birer oksijen ve yağmur fabrikası gibidir. Ormanları korumak hepimizin görevidir. Bu bağlamda minik ellerin diktiği bu fidanlar yarın onlar gibi büyüyerek birer ağaç olacak." dedi.





Konuşmanın ardından öğrenciler ve veliler orman işletmesi görevlilerin nezaretinde fidanları toprakla buluşturdu.

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