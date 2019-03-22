Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası
1 saat önce
Gelibolu Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikti.
Gelibolu Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikti.
Hafta dolayısıyla öğrencilere çevre bilinci ve ağaç sevgisini aşılamak amacıyla, Gelibolu Orman İşletme Şefliği tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.
Şehitlik mevkisindeki etkinlik öncesinde, 30 öğrenciye sınıf öğretmenleri Banu Önder ile Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından fidan dikimi konusunda bilgi verildi.
Ardından öğrenciler bölgede 30 fidanı toprakla buluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:24 Kaynak: AA
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