Son Dakika Haberleri: Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Fidanlığı'ndaki etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Fatih Kurt, Kınık köyü sakinlerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Programda ayrıca şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Daha sonra protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler 100 fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinlik sonunda köy muhtarlığı, katılımcılara pilav ikramında bulundu.

Programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, Kınık Köyü Muhtarı Hilmi Ayyıldız, daire müdürleri, köy sakinleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Pazaryeri, Kınık, Güncel
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