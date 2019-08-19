Son Dakika Haberleri: Dünya Oryantiring Şampiyonası Norveç'te yapıldı
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Dünya Oryantiring Şampiyonası Norveç'te yapıldı

49 dakika önce

Dünya Oryantiring Şampiyonası, Norveç'te düzenlendi.

Dünya Oryantiring Şampiyonası Norveç'te yapıldı, System.String[]
Dünya Oryantiring Şampiyonası, Norveç'te düzenlendi.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, Ostfold'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi 4 sporcunun temsil ettiği belirtilerek, "Orta mesafe eleme yarışması sonucunda Özgür Fettah ve Elif Gökçe Avcı, tarihimizde ilk defa orman yarışmasında finale kalan Türk sporcular olmuşlardır." denildi.
Elif Gökçe, Türkiye, Norveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:52 Kaynak: AA
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