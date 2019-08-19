Dünya Oryantiring Şampiyonası Norveç'te yapıldı
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Dünya Oryantiring Şampiyonası, Norveç'te düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:52 Kaynak: AA
Dünya Oryantiring Şampiyonası, Norveç
'te düzenlendi. Türkiye
Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, Ostfold'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi 4 sporcunun temsil ettiği belirtilerek, "Orta mesafe eleme yarışması sonucunda Özgür Fettah ve Elif Gökçe
Avcı, tarihimizde ilk defa orman yarışmasında finale kalan Türk sporcular olmuşlardır." denildi.
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