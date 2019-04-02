Dünya Otizm Farkındalık Günü
1 saat önce
- Yürüyüşten detay Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Tokuş'un konuşması Balon uçurulması Etkinliğe katılanlardan detaylar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan detay BİNGÖL - Bingöl'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
- Yürüyüşten detay
Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Tokuş'un konuşması
Balon uçurulması
Etkinliğe katılanlardan detaylar AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
'dan detay BİNGÖL - Bingöl
'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:38 Kaynak: AA
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