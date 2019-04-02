Son Dakika Haberleri: Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü

1 saat önce

- Yürüyüşten detay Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Tokuş'un konuşması Balon uçurulması Etkinliğe katılanlardan detaylar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan detay BİNGÖL - Bingöl'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

- Yürüyüşten detay
Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Tokuş'un konuşması
Balon uçurulması
Etkinliğe katılanlardan detaylar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan detay BİNGÖL - Bingöl'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:38 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
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