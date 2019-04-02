Dünya Otizm Farkındalık Günü

Silopi ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Silopi ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.



Koç İlkokulu'nca "Otizme mavi ışık yak" sloganlıyla sanat sokağında düzenlenen programa katılan otizmli çocuklar aileleriyle yaptığı yürüyüşün ardından, gökyüzüne mavi renkli uçan balonları bıraktı.



Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan yaptığı konuşmada farkındanlık oluşturulması amacıyla etkinliğin düzenlediğini belirterek, "Bu çocuklarımızı, topluma daha iyi bir şekilde entegre etmek amacıyla yürüyüşü yaptık." dedi.

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