Dünya Otizm Farkındalık Günü

Şanlıurfa ve Adıyaman'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.



Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, aileleri ve çok sayıda kişi, otizme dikkat çekmek amacıyla Ali Şelli Parkı'ndan Rabia Meydanı'na yürüdü.



Kentin bazı protokol üyelerinin de yer aldığı etkinlikte, otizmli çocuklar onlarla birlikte ellerini boyayarak beyaz kumaşa bastı ve gökyüzüne mavi balon bıraktı.



Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve otizm konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artması amacıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.



Otizmde erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Bilici, "Otizmin bilinen tek tedavisi ise yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Fark edilip destekleyici politikalarla desteklenmiş olan otizmli bireylerimizin hayatlarında büyük farklar yaratabiliriz. Çocuklarımızı sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviye getirmek mümkün olabilmektedir." dedi.



Bilici, her 20 dakikada bir çocuğun otizmli olarak dünyaya geldiğini belirterek, Bakanlık ve birimleri olarak otizmli bireylerin hayatlarına katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.



Adıyaman



Adıyaman'da da Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.



Adıyaman Valiliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş için, bir grup Adıyaman Lisesi önünde toplandı.



Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Develi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, daire müdürleri, il merkezinde eğitim gören otizmli çocuklar ve ailelerinin yer aldığı grup, otizmli çocuklardan oluşan mehter takımı eşliğinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yürüdü.



Grup daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde otizme dikkat çekmek için gökyüzüne mavi balonlar bıraktı.



Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Taşkın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.



Slayt gösterisinin ardından öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı "Şirinler" gösterisi sunuldu.



Program müzik dinletisiyle son buldu.



Farkındalık için klip hazırlandı



Öte yandan Adıyaman Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli sosyal hizmet uzmanı Yasemin Özdemir, otizme dikkat çekmek amacıyla klip hazırladı.



Sağlık çalışanı 15 arkadaşıyla çekilen klibi Sağlık Bakanlığına göndermeyi planlayan Özdemir, toplumsal bilinç oluşturmak istediklerini belirtti.



Klipte "Otizmde sözel olan ve sözel olmayan iletişimde problem vardır. Çocuğunuz göz temasından kaçınıyorsa, dönen objelere ilgi duyuyorsa ve zamanında konuşmadıysa otizmli olabilir. Otizmin çaresi erken tanıdır." bilgileri aktarılıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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