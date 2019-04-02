Mersin
'de, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla çocuklar yürüyüş yapıp, gök yüzüne mavi balon bıraktı.
Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Ulu Cami önünde bir araya gelen otistik çocuklar, aileleri ve vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi
bandosu eşliğinde Cumhuriyet Alanı'na kadar ellerinde mavi balonlar ve pankartlarla yürüdü.
Burada mavi balonları gök yüzüne bırakan çocuklar, alanda kurula stantlarda farklı renklerdeki boyalara ellerini batırıp, beyaz renkli afişe ellerinin izlerini çıkardı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, otizm hakkında bilgi verdi.
Her 59 çocuktan birinden otizm görüldüğünü belirten Topkaya, "Bu sayı gittikçe artmaktadır. Bu nedenle toplumumuzun otizm konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilinç çok önemlidir. BM
tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilen 2 Nisan'da pek çok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu etkinlikler vesilesiyle toplumumuzdaki otizm konusundaki hassasiyet her geçen gün artmaktadır." diye konuştu.
Topkaya, erken yaşta teşhis ve verilen doğru eğitimlerle otizmli çocukların sosyal hayata kazandırılabileceğini sözlerine ekledi.