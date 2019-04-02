Dünya Otizm Farkındalık Günü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla çocuklar gök yüzüne mavi balonlar bıraktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla çocuklar gök yüzüne mavi balonlar bıraktı.





İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.





Anıt Alanında bir araya gelen otistik çocuklar, aileleri, öğretmenler ve vatandaşlar, mavi balonları gök yüzüne bırakarak otizme dikkat çektiler.



Etkinliğe katılan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden yaptığı açıklamada, otizmli ailelere ve onlar için fedakarlık gösteren eğitimcilere teşekkür etti.





Erken teşhisle birlikte verilecek özel eğitimlerin otistik çocukları hayata kazandıracağını belirten Yönden, "Devletimiz otizmli çocuklarımızın daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bizler de onların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmelerini arzu etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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