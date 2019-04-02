Dünya Otizm Farkındalık Günü

Şanlıurfa ve Adıyaman'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.



Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, aileleri ve çok sayıda kişi, otizme dikkat çekmek amacıyla Ali Şelli Parkı'ndan Rabia Meydanı'na yürüdü.



Kentin bazı protokol üyelerinin de yer aldığı etkinlikte, otizmli çocuklar onlarla birlikte ellerini boyayarak beyaz kumaşa bastı ve gökyüzüne mavi balon bıraktı.



Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve otizm konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artması amacıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.



Otizmde erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Bilici, "Otizmin bilinen tek tedavisi ise yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Fark edilip destekleyici politikalarla desteklenmiş olan otizmli bireylerimizin hayatlarında büyük farklar yaratabiliriz. Çocuklarımızı sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviye getirmek mümkün olabilmektedir." dedi.



Bilici, her 20 dakikada bir çocuğun otizmli olarak dünyaya geldiğini belirterek, Bakanlık ve birimleri olarak otizmli bireylerin hayatlarına katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

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