Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Bursa Eskişehir ve Kütahya 'da çeşitli programlar yapıldı.Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki okullarından alınan otistik öğrenciler, polis korteji eşliğinde Nilüfer ilçesindeki Bursa Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine getirildi.Çocuklar burada Narkotik Suçlarla Mücadele, Olay Yeri İnceleme ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı stantları gezdi.Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Osman Ak , çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara NARKOTİM yeleği giydiren Ak, onları motosikletlere bindirdi.Programda, özel eğitimli narkotik köpekleriyle çocuklar için çeşitli gösteriler gerçekleştirildi."Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü"Bursa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" temalı yürüyüş düzenlendi."Otizm eksiklik değil, farklılıktır", "Hayata artı kattık", "Uzaktan farklıyım, yakından tatlıyım" yazılı döviz ve mavi balon taşıyan otizmli bireyler ve ailelerinin katıldığı yürüyüş, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla sona erdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş burada yaptığı açıklamada, otizmin hastalık değil, farklılık olduğunu söyledi.Otizmin sebepleri, ilerleme süreci ve toplumun bilgisinin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Öneş, "Otizmin görülme sıklığı 2000'li yıllarda 200'de bir çocukta görülüyordu. Şimdi dünyada 68 çocukta bir çocuk otizmli doğuyor. Ciddi bir sayı atışı var. Bunun nedeni henüz tam anlaşılmış değil. Otizmli bireylere neler yapacağımız konusunda ülke olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.EskişehirEskişehir Valiliği koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi (AÜ), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Otizm Farkındalık, Tarama ve Müdahale Projesi: Eskişehir Modeli" iş birliği protokolü imzalandı.Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak , Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, otizmde erken teşhisin önemine değindi.Her çocuğun, en iyi eğitimi almasının öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Çakacak, "Otizmin bugün için bilinen tek tedavisi özel eğitimdir. İş birliği protokolü ile Eskişehir genelinde otizmin toplum tarafından daha fazla ve doğru bir şekilde bilinirliği sağlanacak, otizmi erken tespit etmek ve yerel düzeydeki imkanlar doğrultusunda kapsamlı ve doğru müdahaleler sunmak mümkün olacaktır." dedi.Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.KütahyaKütahya'da, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla şehir merkezinde yürüyüş düzenlendi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonundaki yürüyüş için Cumhuriyet Caddesi 'nde bir araya gelen protokol üyeleri, otizm ile ilgili dernekler ve öğrenciler, üzerinde otizm hakkında sosyal mesajlar içeren dövizlerle Karagöz Camisi'ne kadar yürüdü.Katılımcılar ile çocuklar, otizmin simgesi haline gelen mavi renkli balonları havaya bıraktı.Vali Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliklerle otizm için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.Yapılan yürüyüşü oldukça anlamlı bulduklarını dile getiren Toraman, "Eğitim başta olmak üzere otizmli çocuklarımızın hayatın her alanında daha fazla yer alması için el birliğiyle gayret gösteriyoruz. Burada en büyük fedakarlığı ailelerimiz yapıyor. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.