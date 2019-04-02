Son Dakika Haberleri: Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü

26 dakika önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

NKÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversite de bu tür etkinliklerin daha sık düzenleneceğini söyledi.

Şahin, otizme karşı farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek, otizmli bireylerinde toplumun bir parçası olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da otizmin çocuklarda ilk 3 yılda ortaya çıktığını ve yaşam boyu devam eden gelişimsel bozukluk olduğunu ifade etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç Dr. Şaziye Senem Başgül de "Otizm'de Güncel Yaklaşımlar" sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi halk oyunları ekibi etkinlikte yöresel türkülerle halk oyunları gösterisi yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:25 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel
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