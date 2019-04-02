Dünya Otizm Farkındalık Günü
26 dakika önce
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
NKÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör
Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversite de bu tür etkinliklerin daha sık düzenleneceğini söyledi.
Şahin, otizme karşı farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek, otizmli bireylerinde toplumun bir parçası olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini dile getirdi.
Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da otizmin çocuklarda ilk 3 yılda ortaya çıktığını ve yaşam boyu devam eden gelişimsel bozukluk olduğunu ifade etti. Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç Dr. Şaziye Senem Başgül de "Otizm'de Güncel Yaklaşımlar" sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi halk oyunları ekibi etkinlikte yöresel türkülerle halk oyunları gösterisi yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:25 Kaynak: AA
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