DİYARBAKIR/ "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Diyarbakır
'da Atatürk
Anıtı'na çelenk konuldu, Elazığ
'da yürüyüş gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce merkez Yenişehir
ilçesinde Anıt Park'ta etkinlik düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından engellilerden oluşan halk oyunları grubu davul zurna eşliğinde halay çekti.
Bazı otizmli çocukların da halaya katıldığı etkinlikte, "Otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız", "Benim seçimim değil ama farkında olmak senin seçimin" yazılı pankartlar açıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, yaptığı açıklamada, otizmli bireylerin yanında olduklarını söyledi.
Otizmi bir eksiklik olarak değil, farklılık, özel ilgiye ihtiyaç duyan birey olarak değerlendirdiklerini belirten Açar, otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını sağlamak için mücadele ettiklerini ifade etti.
Açar, "Bu akşam otizmli bireylere dikkat çekmek amacıyla tüm kamu binalarını ve alışveriş merkezlerimizin binalarını mavi ışıkla ışıklandıracağız. Otizmli bireylerle yemek programımız olacak. Her zaman otizmli bireylerin ve ailelerinin yanında olacağız. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız." dedi.
Etkinliğe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ile Diyarbakır Otizmli Bireyler Derneği destek verdi.
Etkinliğin ardından Açar, beraberinde otizmli çocuklar ve aileleriyle Vali Hasan Basri Güzeloğlu
'nu makamında ziyaret etti.
Elazığ
Elazığ'da Kültür Park Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve gençlerin de katılımıyla yürüyüş yapıldı.
Otizmli çocuklar daha sonra şarkılar söyledi, çeşitli oyunlar oynadı.
Elazığ Abdullah Hakan
Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Yıldırım
, yaptığı konuşmada, ildeki tüm özel eğitim kurumları ile farkındalık etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu doğrultuda farkındalık yürüyüşü yaptıklarını anlatan Yıldırım, otizmi simgeleyen renklerde balonlar uçuracaklarını belirtti.
Otizmde erken tanının önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Amacımız farkındalık oluşturmak. Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olma riski taşıyor. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Toplumu bilinçlendirmek için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Ne kadar erken fark edilirse bu bireyler eğitimlerine o kadar erken başlayacaklardır. Bu da çok ciddi önem taşımaktadır."
Ali Çelik, bugün 17 yaşında olan otizmli oğluna 3 yaşından bu yana özel eğitim verdiklerini söyledi.
Çelik, oğlunun bağlama çalmayı öğrendiğini, bunun sevindirici olduğunu anlatarak, otizmli çocukların destek ve eğitimle yeteneklerinin ortaya çıktığını anlattı.