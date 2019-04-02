Son Dakika Haberleri: Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü

21 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nda program düzenlendi.

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nda program düzenlendi.

Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıflarında öğrenim gören otizmli öğrenciler ve özel eğitim öğretmenlerince hazırlanan kitap ayraçları okul öğrencilerine dağıtıldı. Özel eğitim öğretmenleri otizme dikkati çekmek için ayraçlar üzerine notlar yazdı.

Okul Müdürü Mustafa Karataş, otizme dikkati çekmek ve otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğunu vurgulamak için böyle bir etkinlik yapıldığını belirtti.

Ardından otizmli öğrencilerle pasta kesildi. Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Uzun, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:28 Kaynak: AA

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