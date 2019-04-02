Son Dakika Haberleri: Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü

2 saat önce

Yozgat'ta, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizme Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu" düzenlendi.

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Yozgat'ta, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizme Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu" düzenlendi.

Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ortaklığındaki sempozyum, valilik konferans salonunda düzenlendi.

Sempozyumda konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, toplumda otizme dikkati çekmek ve farkındalık düzeyini artırmak istediklerini söyledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de herhangi bir açıdan engeli olan bireyleri mutlu yaşatabilmek ve hayata katabilmek için her türlü tedbirin alınması gerektiğini belirterek, sempozyumu hazırlayanlara teşekkür etti.

Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat ise yaygın gelişimsel bozukluklar içinde en bilinenin otizm olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından "otizmde tanı, tedavi ve inovatif yaklaşımlar", "otizmli bireylere sunulan hizmetler", "otizmde multitisipliner yaklaşım" konularında katılımcılara bilgi aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: AA

Bozok Üniversitesi, Yozgat, Güncel
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