Son Dakika Haberleri: Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü

17 dakika önce

"Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Elazığ'da yürüyüş gerçekleştirildi.

"Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Elazığ'da yürüyüş gerçekleştirildi.

Elazığ'da Kültür Park Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve gençlerin de katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Otizmli çocuklar daha sonra şarkılar söyledi, çeşitli oyunlar oynadı.

Elazığ Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Yıldırım, yaptığı konuşmada, ildeki tüm özel eğitim kurumları ile farkındalık etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda farkındalık yürüyüşü yaptıklarını anlatan Yıldırım, otizmi simgeleyen renklerde balonlar uçuracaklarını belirtti.

Otizmde erken tanının önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amacımız farkındalık oluşturmak. Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olma riski taşıyor. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Toplumu bilinçlendirmek için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Ne kadar erken fark edilirse bu bireyler eğitimlerine o kadar erken başlayacaklardır. Bu da çok ciddi önem taşımaktadır."

Ali Çelik, bugün 17 yaşında olan otizmli oğluna 3 yaşından bu yana özel eğitim verdiklerini söyledi.

Çelik, oğlunun bağlama çalmayı öğrendiğini, bunun sevindirici olduğunu anlatarak, otizmli çocukların destek ve eğitimle yeteneklerinin ortaya çıktığını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:05 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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